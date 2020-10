Covid: Germania, Merkel annuncia serrata limitata per il mese di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema sanitario tedesco "collasserà in poche settimane" se l'incremento dei contagi da coronavirus resterà al livello attuale. Lo ha affermato oggi in conferenza stampa la cancelliera tedesca Angela Merkel, annunciando nuove misure restrittive nel paese. Si tratta di un lockdown limitato, che durerà tutto il mese di novembre, a partire da lunedì prossimo. In Germania verranno chiusi teatri, cinema, palestre, saloni di bellezza, alberghi e case di piacere. Le catene di catering dovranno lavorare solo in modalità d'asporto. Le autorità tedesche compenseranno fino al 75 per cento dei mancati incassi delle compagnie che danno lavoro a meno di 50 persone, ha inoltre annunciato Merkel.(Geb)