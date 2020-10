Covid: Giannini (Lega), da noi adesione solo a manifestazione 'cartellini rossi'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega in una nota dichiara: "Alcune 'ricostruzioni' giornalistiche stanno cercando di far passare la pacifica, colorata e partecipata manifestazione dei 'cartellini rossi' come una protesta poi sfociata in episodi violenti". "Nulla di più lontano dalla realtà - aggiunge - in quanto gli scontri sono cominciati ad avvenire circa un'ora dopo lo scioglimento della manifestazione. Per quanto riguarda lo striscione 'l'Italia riparte dai giovani, era si presente in Piazza Cavour nella fase iniziale statica ma non ha poi partecipato alla manifestazione dei 'cartellini rossi' in quanto ritenuti non appartenenti alla nostra cerchia di contatti invitati a manifestare. Il corteo si è recato a Piazza del Popolo su indicazione delle Forze dell'ordine che potranno confermare chi era presente e soprattutto il comportamento assolutamente rispettoso delle regole avuto dai partecipanti". (Com)