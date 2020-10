Francia: direttore generale Sanità, seconda ondata Covid può essere più forte della prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la seconda ondata di coronavirus potrebbe rivelarsi più forte della prima. Lo ha detto Jerome Salomon, direttore generale della Sanità, davanti alla Commissione di inchiesta dell'Assemblea nazionale. "Possiamo dirlo: l'Europa è ormai il nuovo epicentro dell'epidemia", ha detto Salomon. "Con uno, due milioni di casi confermati la Francia è oggi il paese che ha più persone portatrici di virus in Europa e il quinto paese al mondo", ha poi aggiunto. In Francia "ieri sera avevamo circa 19 mila malati ricoverati, il picco di aprile era 32 mila", ha poi detto il direttore generale della Sanità, secondo il quale non c'è un " cambio di virulenza del virus".(Frp)