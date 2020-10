Decreto Ristori: Villarosa (M5s), cambiare criterio di calcolo per settore eventi e matrimoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa si dichiara "particolarmente contento del fatto che il decreto Ristoro preveda specifici contributi a fondo perduto" per i settori particolarmente colpiti dalle misure restrittive volte alla riduzione del contagio. "Sicuramente un contributo del 400 per cento per le discoteche e le sale da ballo", e questo "è il giusto segnale da dare alle imprese", sottolinea Villarosa in una nota. "Nonostante i buoni intenti, non concordo pienamente con i criteri utilizzati per il calcolo del contributo a fondo perduto. Per il settore degli eventi e del wedding, infatti, calcolare l’importo del beneficio in relazione al fatturato del mese di aprile 2019 è errato e genera ingiuste distorsioni che potrebbero condurre questi settori al fallimento. Ho sempre sostenuto, anche durante i lavori preparatori dei precedenti interventi legislativi, la necessità di individuare un diverso criterio, suggerendo che la verifica del fatturato fosse riferita alla media annuale o semestrale del 2019", prosegue Villarosa, precisando di aver "ribadito questa opportunità anche durante i lavori preparatori del decreto Ristoro. I settori degli eventi e del wedding, infatti, hanno un fatturato variabile nel corso dell’anno, ed è per questo motivo che risulta particolarmente giusto ancorare il beneficio alla media annuale o semestrale del fatturato del 2019. Mi auguro si possa avviare un serio confronto volto ad individuare i possibili interventi correttivi al Decreto Ristoro. Bisogna intervenire immediatamente - conclude Villarosa - prima che le conseguenze disastrose degli errori di calcolo diventino irrimediabili".(Com)