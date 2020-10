Covid: De Luca (M5s), in Umbria salta sistema tracciamento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Umbria è saltato il sistema di tracciamento dei contagi. E lo stop dei tamponi agli asintomatici, anche con un contatto diretto, rende libero chiunque possa essere inconsapevolmente fonte di contagio. Una situazione davvero assurda visto che non mancano reagenti né le strutture per effettuare i tamponi. A meno che non si abbia la possibilità, pagando 90 euro, di farlo in uno studio privato”. Lo ha affermato il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Thomas De Luca: “Non sono queste le uniche notizie che destano preoccupazione su vari fronti della sanità regionale. Le più allarmanti riportano casi di contagio all'interno di RSA. Sessanta contagi e una persona deceduta alla casa di riposo 'Fontenuovo', dove risultano positivi ospiti, operatori e volontari, i più gravi ricoverati in ospedale. Tredici casi tra i pazienti del Polo Geriatrico 'Le Grazie' di Terni dopo i primi casi emersi nella struttura. Senza un monitoraggio costante del personale socio-sanitario si rischia, soprattutto nelle residenze sanitarie assistenziali, che la curva del contagio vada fuori controllo". Quindi ha aggiunto: "L'Umbria ha bisogno di una guida pienamente consapevole degli scenari futuri. Al contrario, le decisioni finora prese dalla governatrice Tesei e dall'assessore Coletto lasciano perplessi e danno l'idea che tutto stia andando allo sbando nonostante l'impegno massimo di chi opera in prima linea”. (segue) (Ren)