Covid: Lamorgese, a manifestazioni frange violente estrema destra e centri sociali

- “Accanto alle civili proteste di cittadini e lavoratori per le nuove e più restrittive misure, abbiamo assistito a inqualificabili episodi di violenza e di guerriglia urbana, connotati da atti di vandalismo e da veri e propri saccheggi”. Lo ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese nel corso dell’informativa al Senato sugli scontri degli ultimi giorni in alcune città italiane, dopo la firma del nuovo dpcm. “E’ stato accertato, infatti, che a tali manifestazioni hanno partecipato in maniera preponderante frange violente riconducibili a vari e distinti ambiti, che vanno dai movimenti di estrema destra e dai centri sociali, uniti dalla tematica negazionista, fino a ricomprendere i settori più estremi delle tifoserie – ha sottolineato -. Non è da sottacere il contributo di frange giovanili conseguente al rinnovato attivismo negli ambienti studenteschi e di una componente violenta di disagiati sociali, composta anche da extracomunitari che si inseriscono opportunisticamente nella protesta per un mero tornaconto personale come avvenuto in occasione degli scontri di Milano e Torino del 26 ottobre”. (segue) (Rin)