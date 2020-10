Covid: sindaco Viterbo, chiusura al pubblico di alcune vie e piazze centro abitato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il contenimento della diffusione del virus Covid-19: "chiusura al pubblico di alcune vie e piazze del centro abitato cittadino, tutti i giorni, dalle ore 18 alle ore 24". Lo ha disposto il sindaco di Viterbo Giovanni Maria Arena con apposita ordinanza (n. 89 del 28/10/2020), firmata questa mattina. Si tratta delle seguenti vie e piazze: largo Marconi, piazza della Repubblica; piazza Unità d'Italia, piazza dei Caduti, piazza Martiri d'Ungheria, parco di Valle Faul, via Valle Piatta, nella zona delle scale che conducono alla chiesa di S.Maria della Salute, via san Clemente, nella zona delle scale che conducono a piazza S. Lorenzo. "È fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, ivi compreso – a tal fine – l'accesso con i veicoli ai passi carrabili e alle aree di parcheggio", si legge nella nota. (segue) (Com)