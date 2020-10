Spagna: "El Mundo", ombra Russia in operazione su 21 indipendentisti catalani arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'inchiesta che oggi ha portato la Guardia Civil spagnola ad arrestare 21 persone vicine alla piattaforma indipendentista catalana "Tsunami Democràtic", sarebbe emerso un coinvolgimento della Russia nel "fomentare" il movimento indipendentista. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Mundo", infatti, sulla base delle conversazioni registrate di due indagati nell'autunno del 2017, un gruppo russo avrebbe offerto il suo sostegno all'ex presidente catalano Carles Puigdemont se avesse dichiarato l'indipendenza mettendo a disposizione fino a 10 mila soldati e ad investire tra i 100 ed i 300 milioni di euro nell'operazione. Questo sarebbe rientrato in una strategia di "disinformazione e destabilizzazione" per agire contro l'Unione europea con la diffusione di false notizie sulla sua debolezza ed il rischio di collasso imminente. Il filone principale della cosiddetta "operazione Volhov" avrebbe rilevato come gli arrestati facessero parte di un rete organizzata composta da uomini d'affari e politici di Uniti per la Catalogna (JuntsCat) e Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) per finanziare illegalmente Tsunami Democratic mediante il trasferimento di soldi pubblici in Belgio, dove risiede Puigdemont. (segue) (Spm)