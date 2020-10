Spagna: "El Mundo", ombra Russia in operazione su 21 indipendentisti catalani arrestati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli arrestati figurano l'ex leader di Convergenza e Unione (Ciu), David Madí, l'ex leader di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Xavier Vendrell e gli uomini d'affari Oriol Soler, Toni Fuste e Roc Aguilera, Pilar Contreras, direttore generale dei centri privati e sovvenzionati della Generalitat. La Guardia civil ha evidenziato in un comunicato che si sta indagano su "diverse modalità di finanziamento con fondi pubblici di attività irregolari al di fuori della destinazione legale a cui tali soldi sarebbero stati destinati", aggiungendo che l'indagine "rimane aperta e non i escludono ulteriori arresti". Durante le indagini è stata scoperta la presunta prevaricazione nella riqualificazione di terreni rustici per la costruzione di un centro commerciale, di un ristorante e di una scuola nella città di Cabrera de Mar (Barcellona), nella zona nota come Compleix Villabugatti. (Spm)