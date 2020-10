Decreto Ristori: Anec, primo passo, ma ora serve tempestività nel progetto per la riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “É necessario iniziare immediatamente un programma condiviso, attraverso tavoli di concertazione, per la riapertura dei cinema”. Così il presidente dell’Anec (Associazione nazionale esercenti cinema), Mario Lorini. “Non possiamo fermarci – ha proseguito - dobbiamo pensare già alla ripartenza del comparto”. Parole propositive, dunque, all’indomani della videoconferenza con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini, il Ministro dell'economia e finanze, Roberto Gualtieri e i vertici dell’Anec, Agis e Anica. Le misure attuate con il Decreto Ristori sono un primo importante passo ma non sono sufficienti a sopperire le criticità generate con la chiusura della categoria che esce molto penalizzata dal Dpcm del 24 ottobre. Provvedimenti economici che dimostrano l’impegno dichiarato del Governo a tutto il mondo della cultura. Ai cinema, ai teatri, luoghi sicuri che hanno rispettato rigorosamente i protocolli sanitari e alle imprese che li gestiscono e ai lavoratori dello spettacolo”. (segue) (Ren)