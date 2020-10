Decreto Ristori: Anec, primo passo, ma ora serve tempestività nel progetto per la riapertura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Comprendiamo la linea del Premier Conte e del Ministro Franceschini di una maggiore responsabilità – continua Lorini – Si tratta di restrizioni dettate da una priorità assoluta, ne siamo consapevoli necessarie per contenere la curva del contagio. Ma siamo certi che dal confronto, a volte aspro, tra istituzioni e settori produttivi, nascano nuove importanti opportunità. A fronte degli interventi del Governo a ristoro delle categorie più penalizzate da queste ultime misure e a possibili altri sostegni che saranno messi in campo per tutelare l’economia delle aziende in sofferenza è necessario guardare già al dopo. Istituire tavoli operativi per avviare la riapertura delle sale cinematografiche. Naturalmente, dobbiamo considerare i tempi necessari a tutta l’industria del cinema per riprendere l’attività a regime. Si tratta di un sistema complesso, un’unica filiera che va dalla produzione, alla distribuzione, all’esercizio”, ha concluso il presidente Anec. (Ren)