Covid: in Lombardia 47 decessi e 7.558 nuovi positivi, in crescita i ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia sono 7.558 i nuovi positivi al coronavirus con 41.260 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 18,3 per cento. Lo rende noto il quotidiano report della Regione, dal quale emerge una crescita anche dei decessi, oggi 47 più di ieri e dei ricoveri: nelle terapia intensive oggi sono entrate infatti 21 persone, portando il totale a 292, mentre il totale complessivo dei ricoverati non in terapia intensiva è di 3.072, con una crescita di 357. Il numero dei guariti/dimessi arriva a 91.763 (+989), di cui 3.603 dimessi e 88.160 guariti(Rem)