Lituania: vincitrice elezioni Simonyte, nel nuovo governo numero record di donne

- Il nuovo governo della Lituania avrà il numero più alto di donne mai avuto: lo ha detto la vincitrice delle elezioni di domenica, Ingrida Simonyte, leader del partito Unione della patria. "Una buona parte della nostra società viene definitiva secondo gli schemi tradizionali, che dicono alle donne di essere infermiere o insegnanti, mentre i maschi sono destinati a diventare leader e coloro che decidono", ha affermato Simonyte in conferenza stampa. Un altra parte della conferenza di Simonyte è stata dedicata alle prospettive economiche del paese baltico. "Nel 2009 abbiamo avuto la nostra valuta e abbiamo rischiato una svalutazione per cui nessuno ci avrebbe concesso prestiti. Ora abbiamo l'euro e una politica monetaria favorevole, e ringraziamo Dio per questo", ha osservato. Infine un richiamo all'Europa per avere maggiore attenzione sulla Bielorussia: "Non credo che l'Ue veda la Bielorussia come parte dei propri interessi. Penso che dovrebbero farlo", ha detto. (segue) (Res)