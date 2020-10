Covid: Regno Unito, dal governo incertezza sulle misure da adottare nel periodo natalizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato in un'intervista dal ministro dell'Ambiente britannico George Eustice, sarebbe "troppo presto" per sapere o pianificare quali restrizioni saranno in vigore nel periodo di Natale. I partiti di opposizione hanno nel frattempo fatto appello al governo perché le misure siano omogenee sul territorio britannico almeno nel periodo natalizio, mentre alcuni membri del comitato scientifico che supervisiona all'andamento della pandemia nel Paese hanno espresso la loro preoccupazione circa l'andamento del numero dei contagi, riferendo come ci sia "poco di cui sentirsi rassicurati" e che "ci sono ancora molte persone vulnerabili", aggiungendo che "non è irrealistico" che vi siano oltre 25 mila persone in ospedale causa Covid entro la fine di novembre. (Rel)