Germania: Covid, Scholz propone nuovi aiuti per imprese colpite da nuova serrata

- Il governo federale tedesco stanzierà da 7 a 10 miliardi di euro in aiuti alle imprese che verranno maggiormente colpite dalla serrata “leggera” che dovrebbe iniziare nei prossimi giorni. È quanto dichiarato oggi dal ministro delle Finanze di Berlino, Olaf Scholz. Al fine di contenere la diffusione del coronavirus, con i contagi in drastico aumento in Germania, il nuovo blocco su scala nazionale entrerà in vigore nella prossima settimana per essere efficace fino al termine di novembre. Scholz, durante l’odierna riunione fra governo e Laender, avrebbe proposto che le aziende più piccole vengano risarcite sino al 75 per cento del valore complessivo delle loro perdite, mentre per le aziende più grandi la quota dovrebbe ammontare al 70 per cento.(Geb)