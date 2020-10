Covid: Giacomoni (FI), ritardo risarcimenti significa saracinesche chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è accettabile che lo Stato pretenda che il contribuente debba pagare tasse e gabelle con puntualità e solerzia, mentre poi non si comporta allo stesso modo quando è lo Stato stesso che deve dare indennizzi e risarcimenti ai suoi cittadini. Non consentiremo più i ritardi avvenuti per la Cassa Integrazione (risultano ancora da pagare da parte dell'Inps oltre 300.000 mensilità). In questa situazione un ritardo anche di un solo giorno può significare chiudere la saracinesca per tantissime attività". Lo afferma il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. Durante lo svolgimento del question time in Commissione finanze a Montecitorio l'esponente di Forza Italia ha ricordato che per dare ossigeno alle attività produttive, come è avvenuto per il blocco dei licenziamenti, occorre rinviare al 31/1/21 tutti i pagamenti fiscali e tributari. (com)