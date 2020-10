Lavoro: Epifani (Leu), scelta Whirlpool incomprensibile, bene impegno Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte "ha indicato la strada migliore per uscire da questa situazione. Possibile che l'azienda non si accorga che durante questa pandemia che brucia lavoro, che brucia occupazione la chiusura rappresenta innanzitutto per l'immagine della Whirlpool stessa un'immagine devastante?". Lo ha affermato il deputato di Liberi e uguali Guglielmo Epifani nella replica alla risposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'interrogazione sulla vicenda Whirlpool. "Ci battiamo per avere più Cassa integrazione, per prorogare il blocco dei licenziamenti e poi dovremo assistere alla chiusura di un sito importante in un'area come quella di Napoli di una multinazionale che produce in un settore la cui dinamica di mercato è migliore di quella di due anni fa. Per questo - ha detto - la scelta dell'azienda è incomprensibile". (segue) (Rin)