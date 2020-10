Lavoro: Epifani (Leu), scelta Whirlpool incomprensibile, bene impegno Conte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro - ha concluso Epifani - che con l'intervento di Conte e di Patuanelli, con la reiterata disponibilità del governo si creino le condizioni per superare questa fase, per consentire il prosieguo delle attività e prendere il tempo per arrivare alla fine ad una soluzione definitiva. Il Paese non può perdere, proprio in questa fase drammatica, un presidio produttivo in un'area importante del mezzogiorno. L'azienda ha risorse e mezzi per continuare ad operare se lo volesse". (Rin)