El Salvador: Corte suprema boccia convocazione del parlamento fatta dal governo a febbraio (2)

- Pur riconoscendo che la "sicurezza e la lotta contro la criminalità sono temi di grande importanza", l'alto tribunale avverte che manca un altro requisito intrinseco di urgenza nell'ordine promanato all'epoca dal Consiglio dei ministri. In aula, Sottoline ail Csj, era infatti già stata aperta la discussione per stanziare i fondi relativi alla "Fase III" del piano contro la violenza. A tempo stesso i togati hanno avvertito che i governo in enssun caso può obbligare il potere legislativo a seguire un orientamento politico. "La convocazione straordinaria non può essere utilizzata per sottomettere l'Assemblea alla volontà del presidnte della Repubblica o a qualsiasi altro funzionario dell'esecutivo". Infine, il Csj ricorda che pur se in funzione su mandato del presidente, il ministro della Difesa e il direttore della Polizia "non gli devono una obbedienza assoluta". (segue) (Mec)