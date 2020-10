El Salvador: Corte suprema boccia convocazione del parlamento fatta dal governo a febbraio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Piano di controllo territoriale", è articolato in sette fasi di cui al momento se ne conoscono solo tre. La prima, denominata "Controllo territoriale", consiste in un incremento generalizzato della presenza di militari e polizia sul territorio, con attenzione speciale a una dozzina di municipi - tra cui la capitale - ritenuti particolarmente meritevoli di sicurezza. Con la seconda fase, "Opportunità", si prevede lo sviluppo di interventi a favore di attività sportive e culturali mirate a "ricostruire il tessuto sociale" delle fasce più deboli della popolazione. Con la tesra fase, "Modernizzazione", si pensa all'acquisto di strumentazione tecnologica per le Forze armate e la Polizia civile. Un capitolo, quest'ultimo, per il quale si cerca un finanziamento da 109 milioni di dollari dal Banco Centroamericano de Integracion Economica (Bcie). Da rilevare inoltre la strategia applicata nei giorni in cui l'indice di omicidi è tornato a salire oltre la media giornaliera: il presidente ha disposto d'urgenza un regime straordinario di restrizioni per i carcerati, considerati coordinatori delle azioni di violenza fuori le mura, con sospensione dell'ora d'aria, di ogni comunicazione e "della luce del sole" fino a quando non la situazione non fosse tornata entro livelli accettabili. (Mec)