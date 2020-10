Sociale: Battaglia (Pd), Regione Lazio accolga richiesta sindacati per cabina regia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crescente impegno degli operatori sanitari e sociali di queste ore, "visti anche i numeri del contagio, ma anche le incertezze economiche che stanno investendo tanti lavoratori e le preoccupazioni di tante famiglie con congiunti in situazione di fragilità, sono motivi sufficienti per sostenere la richiesta di Cgil, Cisl e Uil: riattivare il prima possibile la cabina di regia regionale sulle politiche sociali". Lo scrive in una nota Erica Battaglia della Direzione regionale del Lazio del Partito democratico. "Tavolo -si legge nella nota- che ha permesso, nella prima fase, di superare tantissime criticità. La Regione Lazio ha la sensibilità per raccogliere l'invito. Mi auguro che lo stesso modello sia presto inaugurato anche a Roma: serve una rimodulazione dei servizi che permetta a operatori, persone a rischio di esclusione sociale e famiglie di non rimanere soli nelle difficoltà. Penso agli studenti con disabilità, alle persone non autosufficienti, agli anziani, alle famiglie monoreddito, ai minori, alle persone ospiti in residenzialità, ma anche a tutti quegli operatori sociali impegnati in attività domiciliari per cui servono più tutele. Se, come ha ben detto il Presidente del Consiglio, i servizi sociali sono servizi essenziali, allora come tali vanno garantiti. In sicurezza e per il bene di chi sta peggio. La Regione Lazio ha dato il buon esempio. Roma segua questa buona prassi e attivi anch'essa un tavolo con Sindacati, Terzo settore, Municipi e principali rappresentanze di categoria". (Com)