Sardegna: morto ex deputato Giorgio Carta, il cordoglio del Consiglio regionale

- Politica sarda in lutto per la morte, ad 82 anni, di Giorgio Carta, presidente onorario del Partito socialdemocratico italiano (Psdi). A ricordare l'ex deputato ed ex consigliere regionale, nato a Jerzu nel 1938, è stato il presidente del consiglio regionale Michele Pais, in una nota, dove si legge Con la scomparsa di Giorgio Carta si chiude una pagina importante della storia della Sardegna. L'onorevole Carta lascia un vuoto nella politica comunale, regionale e nazionale. Lo ricorderemo come un protagonista indiscusso della vita democratica del nostro Paese". Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha espresso alla famiglia dello scomparso il cordoglio dell'intera Assemblea. "La sua esperienza, la sua attenzione e il suo rispetto istituzionale saranno per sempre un esempio per tutto il Consiglio regionale". (Rsc)