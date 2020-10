Ucraina: vicepremier Urusky, disastro dell'An-26 a Kharkiv causato da errore umano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ragioni principali del disastro dell'An-26 precipitato vicino a Kharkiv il mese scorso sono stati errori di calcolo nella preparazione e conduzione dei voli di addestramento. Lo ha affermato Oleg Urusky, vice primo ministro dell'Ucraina a capo della commissione governativa per le indagini sull'incidente. La riunione dedicata alle indagini sul disastro è stato trasmesso sul canale YouTube del governo ucraino. "Le cause principali del disastro sono state la mancanza di un controllo efficace sull'organizzazione e sulle prestazioni dei voli da parte dei funzionari dell'Università nazionale di Kharkiv e le violazioni sistematiche delle regole di volo", ha detto Urusky, sottolineando anche l'insufficiente addestramento dell'equipaggio per azioni in situazioni estreme.(Rum)