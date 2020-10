Lavoro: Mattia (Pd), al fianco delle mobilitazioni dei riders

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sostengo pienamente la mobilitazione generale dei riders organizzata per il 30 ottobre perché senza una vera tutela dei diritti, il servizio non può e non deve essere garantito, soprattutto in questo momento storico dove queste lavoratrici e lavatori sono in prima linea in un comparto strategico come quello delle consegne a domicilio". Così, in una nota, Eleonora Mattia, presidente della IX commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio. "Il ricatto del pagamento a cottimo - aggiunge - è una pratica fuori dal tempo e molto pericolosa, perché, per un fattorino in bicicletta essere pagato a consegna significa sentirsi obbligato a correre più velocemente e a mettersi in pericolo per fare più consegne possibili. La Regione Lazio per la lotta al caporalato e la tutela dei diritti dei nuovi lavoratori digitali è in prima linea ed è stata la prima regione ad approvare una legge di tutela, stabilendo delle regole ben precise, a cominciare da quella sul compenso che non può essere a cottimo e istituendo la Consulta del Lavoro digitale". (segue) (Com)