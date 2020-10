Lavoro: Mattia (Pd), al fianco delle mobilitazioni dei riders (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lavoro normativo, spiega Mattia, "che non può certo essere disperso con il contratto di Assodelivery e Ugl, che li continua a penalizzare, visto che il compenso viene mantenuto a cottimo senza garanzia di un minimo di ore di servizio, riconoscendo la maggiorazione per il lavoro notturno solo dopo la mezzanotte, ovvero quando l'attività di consegna assume dimensioni residuali: un vero e proprio contratto al ribasso aggravato dalla forte pressione esercitata sui lavoratori costretti a scegliere tutele inferiori pur di non perdere il lavoro. Un accordo semplicemente inaccettabile e ci batteremo affinché situazioni del genere non esistano più". (Com)