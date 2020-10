Milano: da gennaio divieto di fumo in molte aree pubbliche, da ottobre '22 stop caldaie a gasolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo gennaio 2021 a Milano sarà vietato fumare in molte aree pubbliche all'aperto: alle fermate dei mezzi, nei parchi, nelle aree attrezzate per gioco, sport e attività per bambini, nelle aree cani, sugli spalti delle strutture sportive e nei cimiteri. Lo prevede il regolamento per la qualità dell'aria, presentato oggi in commissione consiliare dall'assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Marco Granelli. L'introduzione del divieto di fumo - ha spiegato - "ha un duplice significato: riduce il pm10, ma fa anche un'operazione di prevenzione della salute. Pensiamo sia una spinta ulteriore che diamo per migliorare la salute e questo ha un significato maggiore adesso di quando l'avevamo proposto". Il testo, che dovrà ora passare dal Consiglio comunale per il via libera definitivo, oltre al divieto di fumo, impone nuove misure anche per le caldaie, i forni delle pizzerie e la chiusura delle porte degli esercizi commerciali. Per quanto riguarda gli impianti termici civili, il regolamento impone il divieto a nuove istallazioni di impianti a gasolio e biomassa e ne anticipa il divieto di utilizzo di un anno, fissandolo al 1° ottobre 2022, "perché i contributi permettono ai cittadini di usare le due estati che separano dalla scadenza per poter fare gli interventi", ha spiegato Granelli, ricordando che "oggi sono poco meno di 1.500 le caldaie a gasolio esistenti". Per quanto riguarda le pizzerie, dal 1° ottobre 2021 saranno obbligate ad utilizzare legna certificata classe A1, che garantisce un'umidità non superiore al 25 per cento. (segue) (Rem)