Milano: da gennaio divieto di fumo in molte aree pubbliche, da ottobre '22 stop caldaie a gasolio (2)

- Il testo posticipa poi l'obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali dal 1° giugno 2020 al 1° gennaio 2022, in ragione del fatto - ha spiegato Granelli - "che il commercio è in profonda crisi e quindi abbiamo deciso di posticipare il termine, dando il tempo agli operatori di superare il momento di crisi". In deroga alla chiusura delle porte, il regolamento per la qualità dell'aria ammette l'uso delle lame d'aria non riscaldate elettricamente, con larghezza superiore a quella della porta. Le lame d'aria esistenti andranno adeguate entro il 1° ottobre 2022 (il limite precedente era il 2022). Deroghe e proroghe hanno scontentato l'anima ambientalista della maggioranza. "Dopo la riunione con Rse, abbiamo avuto tutti l'impressione che le lame d'aria non servissero a niente. Non è vero che permettono di ridurre d'inverno la dispersione del calore all'esterno del 50 per cento. Se aveste ascoltato le associazioni ambientaliste, il capitolo sulle lame d'aria non lo avreste fatto", ha obiettato il presidente della commissione Carlo Monguzzi, che avrebbe voluto anche che il divieto di caldaie a gasolio scattasse prima della fine del mandato di Sala. "Crediamo che l'anticipo di un anno (all'ottobre 2022, ndr) sia possibile, mentre un anticipo alla primavera 2021 sarebbe impossibile", ha replicato Granelli, sottolineando che l'obiettivo della giunta "è arrivare a un regolamento d'aria che incide sull'inquinamento, ma che prende delle misure possibili e non delle misure impossibili, che poi rimangono solo sulla carta". Il regolamento contiene altre misure anti-smog, dal divieto di fuochi d'artificio e barbecue dal 1° ottobre al 31 marzo, ad obblighi per contenere le polveri sottili nei cantieri, fino all'obbligo di dotarsi di colonnine per la ricarica elettrica per i punti vendita di carburante. (Rem)