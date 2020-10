Covid: Bonomi (Confindustria), servono decisioni serie, rapide e condivise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non capisco su quali dati scientifici venga annunciato un probabile lockdown di Milano: servono decisioni serie, rapide e condivise. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ai microfoni di SkyTg24, in merito alle parole del consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, Walter Ricciardi che ha evocato le chiusure totali di Milano e Napoli sulla base dell'andamento dei contagi. "Gli italiani non sono più disposti ad affrontare sacrifici senza che ci sia verità", aggiunge. (Rin)