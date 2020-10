Covid: a Monza da domani "coda online" per i tamponi riservati alla scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coda online per i tamponi ai drive through di Monza e Limbiate riservati alla popolazione scolastica. La novità sarà disponibile da domani, quando Asst di Monza, in collaborazione con Asst di Vimercate, attiverà una pagina web per la registrazione e l’accodamento degli utenti, in modo ordinato e controllato, per l’accesso ai punti riservati ai bambini nella fascia 0-3 anni, agli allievi della scuola dell’infanzia, agli studenti delle scuole primarie, secondarie e al personale scolastico (docenti e non docenti). Il nuovo servizio “Accoda” - spiega una nota dell’Asst di Monza - non sostituisce l’autocertificazione, che sarà ancora necessaria, ma consente di programmare l’accesso ai drive through. Saranno garantite oltre 400 disponibilità di accesso giornaliere per singolo drive through: Monza - ospedale vecchio San Gerardo (in fase di trasferimento) con ingresso da via Magenta da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 14.30; Limbiate - centro sportivo via Tolstoj 86 da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 14.00. “Questo nuovo servizio – sottolinea il direttore generale della Asst di Monza Mario Alparone – s’inserisce nell’ottica di agevolare sempre di più gli utenti in questo periodo di emergenza per razionalizzare gli accessi e quindi evitare code e disagi”.(com)