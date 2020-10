Mes: Bonomi (Confindustria), abbiamo bisogno di quei soldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mes serve: abbiamo bisogno di quei soldi sulla sanità. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ai microfoni di SkyTg24, secondo cui il governo non può ancorarsi e far rimanere un Paese inchiodato nella discussione se prendere o meno il Mes. "Poi a pagare sono gli italiani. Tutto il Paese è rimasto anestetizzato in attesa che arrivassero dall'Europa. Tutto quello che è necessità lo dobbiamo fare subito e spendere bene", aggiunge Bonomi, che ricorda che il decreto Ristori vale 5 miliardi, mentre il Mes 37 miliardi. (Rin)