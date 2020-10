Covid: Paparelli e Bori (Pd), stop tamponi asintomatici in Umbria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due esponenti del Partito democratico nell'assemblea legislativa della Regione Umbria hanno affermato: "Come riportato da numerose testate giornalistiche il direttore Onnis afferma in modo non veritiero che tale scelta è in accordo con i protocolli del governo, essendo frutto invece della perdita di controllo dei tracciamenti sul territorio. Lo stesso professor Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova e teorico del modello Vò, che ha salvato il Veneto dalla Pandemia e che prevedeva proprio una ricerca degli asintomatici per fermare il contagio, afferma che ‘escludere gli asintomatici dal tracciamento è una catastrofe annunciata". Quindi Bori e Paparelli hanno concluso dichiarando: "La vera lotta contro il virus è una lotta contro chi lo trasmette’. La Giunta regionale ha, seppur tardivamente, annunciato di aver stipulato, resasi conto del grave errore, un accordo con l’Università per 150 nuovi tracciatori, noi abbiamo proposto che all’uopo potrebbero essere utilizzati i dipendenti dei Cup, ma è fondamentale agire sin da subito e ritirare la disposizione emanata alle Aziende sanitarie”. (Ren)