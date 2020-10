Milano: colpisce con pugno uomo che muore in ospedale, gip convalida fermo per omicidio volontario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gip di Milano Tommaso Perna ha convalidato il fermo per omicidio volontario nei confronti del 33enne tunisino accusato di aver pestato a morte un uomo di 51 anni marocchino al culmine di una lite scaturita domenica sera fuori da un bar in via Ciceri Visconti, zona Calvairate. La vittima è morta lunedì mattina in ospedale. Nella richiesta di convalida del provvedimento e di applicazione della misura cautelare in carcere il pm di turno Andrea Fraioli ha modificato il capo d'imputazione da omicidio preterintenzionale in quello volontario. Dalle indagini della sezione operativa dei carabinieri della compagnia Porta Monforte, è emerso che il 51enne ubriaco all'improvviso avrebbe iniziato a spogliarsi e nel farlo avrebbe colpito con un indumento il 33enne, che si sarebbe risentito. Tra i due conoscenti sarebbe quindi iniziata una discussione che è degenerata quando il più giovane dei due ha sferrato al rivale un pugno al volto. (segue) (Rem)