Milano: colpisce con pugno uomo che muore in ospedale, gip convalida fermo per omicidio volontario (2)

- Il 51enne è caduto a terra e ha perso subito conoscenza a causa dell'impatto della testa contro il marciapiede. Nonostante fosse priva di sensi, il 33enne avrebbe continuato a colpire la vittima con calci e pugni prima di desistere. Questa ricostruzione sarebbe stata confermata dalla testimonianza di tre persone (il nipote della vittima, il gestore del bar e una donna) che hanno assistito al fatto. Nell'udienza di convalida, che si è celebrata questa mattina, il fermato, difeso da un legale d'ufficio, ha cercato di fornire un'altra versione, spiegando di aver colpito la vittima solo per legittima difesa. Da quanto si è saputo, il tunisino ha raccontato al gip che in passato il 51enne avrebbe tentato di uccidere suo fratello e che durante la lite dell'altra sera ha temuto che la sua vita fosse in pericolo. Il 33enne, irregolare e con precedenti, resta quindi in carcere a San Vittore. (Rem)