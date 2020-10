© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo non ascolta, prende decisioni unilaterali senza ascoltare le categorie: i decreti si sono tradotti in risparmi non in consumi. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ai microfoni di SkyTg24. "Se le scelte non sono condivise, non diventeranno domande e consumo", aggiunge. (Rin)