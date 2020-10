Ue: Prodi, la giustizia collettiva passa attraverso la connettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema della giustizia collettiva passa attraverso la connettività e il Parlamento europeo dovrebbe prendere la bandiera di una battaglia universale per garantire l'accesso alla rete. Lo ha detto l'ex premier e presidente della Commissione europea, Romano Prodi, in un video messaggio al terzo incontro virtuale del ciclo di dialoghi pubblici, intitolato "Accesso a internet: un nuovo diritto umano", promosso dal presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Per Prodi c'è la possibilità che la rete "diventi uno strumento di grande giustizia per tutto il mondo" e, da qui, emerge la "conseguente necessità politica di coinvolgere i Parlamenti, le Regioni, le Ong, le Fondazioni, per liberare" la strada dagli "ostacoli che si frappongono alla connettività di tipo universale, per avere uno strumento di uguaglianza". Quella uguaglianza "che non si è riusciti a raggiungere in passato con altri strumenti". Da questo punto di vista, "chi è più avanti nel mondo come istituzione per impersonare questo diritto all'universalità della connettività?" si è chiesto l'ex premier. "Le istituzioni europee. Il Parlamento europeo. E io sono convinto che sia così. E si vede anche dal Next Generation Eu dove la connettività è stato messo come fatto vitale", ha detto. "Perché non portare avanti questo fatto come missione, che può concretamente portare maggiore unione all'umanità, una globalizzazione seria e anche paritaria? Io desidero un salto politico in avanti perché l'Europa e il Parlamento europeo diventino la bandiera perché la paritarietà, la non strumentalizzazione, il fatto di non diventare un elemento politico discriminante, siano più garantiti", almeno in questo contesto storico. (segue) (Beb)