Ue: Prodi, la giustizia collettiva passa attraverso la connettività (2)

- Per Prodi, "la pandemia è stata semplicemente come un timbro su questo problema. In tutto il mondo. Il problema di chi non fosse connesso era tragico. Rendiamoci conto di questo fatto: il problema della giustizia collettiva passa attraverso la connettività", ha aggiunto. Perché la connettività "garantisce gli aspetti economici, ma anche la libertà di espressione e il diritto di partecipare alla vita cultura e sociale", elementi che il Parlamento europeo difende e rappresenta. "Mi rivolgo a quella che considero l'aula più equilibrata, più rappresentativa, più pluralistica, più matura, per portare avanti questi diritti a istruzione, salute, lavoro". Quella del Parlamento europeo è un'aula che rappresenta "i paesi che hanno portato avanti il welfare" e "lo vediamo benissimo in questa pandemia qual è il comportamento della garanzia pubblica alla salute e alla diffusione del welfare". Quindi, "faccio questo appello: da un lato sulla metà di popolazione mondiale che è senza connessione, dall'altro sulla necessità che ci sia una bandiera che la porti avanti, un'istituzione che ne garantisca la distribuzione nel mondo". In conclusione, per Prodi, si mostra la "necessaria battaglia politica per uno scopo universale e globale" che è l'accesso universale. (Beb)