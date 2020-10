Speciale infrastrutture: Campidoglio su Stadio Roma, in attesa firma Regione atto propedeutico a convenzione urbanistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "confonde lo schema di Accordo di collaborazione tra Roma Capitale e Regione Lazio per la realizzazione dello Stadio di Tor di Valle, al quale si è riferita la sindaca Virginia Raggi, con l'approvazione della Convenzione Urbanistica". E' quanto si legge in una nota del Campidoglio che precisa. La Giunta regionale "deve ancora approvare lo schema di Accordo di collaborazione finalizzato al potenziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico locale, in particolare della linea ferroviaria Roma-Lido. Si tratta di un atto propedeutico alla Convenzione Urbanistica. Inoltre, ad gli eventuali approfondimenti tecnici di cui parla la Regione Lazio non risultano essere stati segnalati dalla stessa". Roma Capitale ad agosto scorso ha approvato "due delibere necessarie e propedeutiche all'approvazione del provvedimento finale relativo al progetto del nuovo stadio a Tor di Valle -si legge ancora-, ovvero la Convenzione Urbanistica che dovrà essere sottoscritta tra Roma Capitale e il soggetto attuatore". Nella nota inoltre, il campidoglio precisa che "la Sindaca della Città Metropolitana di Roma Virginia Raggi ha firmato la delibera con lo schema di Accordo di collaborazione tra Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma relativo all'adeguamento del progetto definitivo dell'unificazione della via del Mare e della via Ostiense, nel tratto tra il Gra e il cosiddetto Nodo Marconi". (Com)