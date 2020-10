Comunali: Fidanza (Fd'I), Sala come Schettino, aspetta di mettersi al sicuro per annunciare abbandono della nave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi il sindaco Sala ha ribadito la sua volontà di non decidere in merito alla propria ricandidatura. Stavolta, a supporto di questa 'non scelta', ha detto di non essere sicuro che si voterà a maggio prossimo, visto che le ultime Regionali sono slittate di sei mesi. Nessuno mette in dubbio che una campagna elettorale breve, condizionata dall'emergenza Covid, farebbe comodo al sindaco uscente perché, come lui stesso dice, 'il competitore avrebbe meno tempo per farsi conoscere'. Lo ringraziamo per questa premura, ma siamo più preoccupati per Milano. Perché questo continuo rinvio sembra più che altro una strategia per prendere tempo. Forse Sala spera in qualche poltrona più comoda? Perché continuare a rimandare questa decisione fa sembrare Sala un po' come Schettino: aspetta di mettersi al sicuro per poi annunciare l'abbandono della nave". Lo afferma in una nota l'europarlamentare milanese di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commentando le dichiarazioni rese dal sindaco di Milano Beppe Sala nel suo video messaggio sui social. (Com)