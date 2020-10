Covid: Rossi (Pd), governo chiarisca su attività sportive base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il deputato del Partito democratico Andrea Rossi, membro della commissione Cultura della Camera, "le restrizioni contenute nell'ultimo dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) relative alle attività sportive di base, possibilità di allenamenti in forma individuale e competizioni, stanno purtroppo generando incertezza e confusione per le famiglie e i ragazzi soprattutto per i problemi di interpretazione che potrebbero verificarsi per le indicazioni a supporto fornite sia dalle Faq (domande poste frequentemente) preparate dal dipartimento per lo sport e sia dalla circolare del ministero dell’Interno varata ieri". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Le norme per evitare i contagi da Covid-19 sono più efficaci quanto più è elevato il grado di comprensione da parte dei cittadini, in un settore già gravato da difficoltà economiche. La chiarezza che deve essere d’obbligo anche per le federazioni sportive nel momento in cui devono riconoscere se un evento o una competizione, nei settori professionistici o dilettantistico, siano di interesse nazionale. Per questo", conclude l'esponente del Pd, "chiedo al governo un intervento puntuale e definitivo su quali attività sportive di base sono al momento permesse".(Com)