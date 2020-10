Nepal-India: capo Stato maggiore Esercito indiano in visita la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Manoj Mukunda Naravane, capo di Stato maggiore dell’Esercito dell’India, sarà in visita a Katmandu il 4 e 5 novembre, su invito dell’omologo del Nepal, Purna Chandra Thapa. Lo ha reso noto un comunicato dell’Esercito nepalese, confermando le anticipazioni della stampa. Il 5 novembre Naravane sarà decorato come generale onorario dell’Esercito nepalese in una cerimonia officiata dalla presidente della Repubblica, Bidhya Devi Bhandari. La visita era stata programmata per febbraio, ma è stata rinviata a causa della pandemia di coronavirus. Le due forze armate hanno una tradizione di scambio di onorificenze, ma in questo caso la decorazione appare come un gesto di distensione dopo le recenti controversie territoriali. La scorsa settimana Samant Kumar Goel, direttore della Research and Analysis Wing (R&aw), l’agenzia di intelligence estera indiana, è stato a Katmandu e ha incontrato il primo ministro nepalese Khadga Prasad Sharma Oli, un incontro che ha suscitato delle polemiche. (segue) (Inn)