Nepal-India: capo Stato maggiore Esercito indiano in visita la prossima settimana (3)

- L’esecutivo nepalese ha poi presentato in entrambe le camere del parlamento, la Camera dei rappresentanti (bassa) e l’Assemblea nazionale (alta), un emendamento costituzionale riguardante l’aggiornamento della carta politica, che è stato approvato col sostegno dell’opposizione e promulgato dalla presidenza della Repubblica il 18 giugno. La modifica riguarda l’articolo 9, comma 2 e relativo allegato 3 della Costituzione, sullo stemma nazionale. L’emblema raffigura l’Everest e le colline sullo sfondo mentre in primo piano ci sono una sagoma del Nepal e due mani, una maschile e una femminile, che si stringono, il tutto racchiuso all’interno di una ghirlanda di rododendri; in basso c’è il motto “La madre e la madrepatria sono più grandi del cielo”. La nuova sagoma del Nepal, dunque, racchiude anche i territori contesi, come la nuova carta politica. Il presidente della Commissione parlamentare per la gestione dei diritti delegati e delle garanzie governative, Narayan Bidari, ha riferito che il 24 giugno l’India ha inviato al Nepal una nota diplomatica di dissenso. (segue) (Inn)