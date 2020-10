Decreto Ristori: Gelmini (FI), testo non ancora in Gazzetta ufficiale, manca bollinatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ha affermato: "Dobbiamo garantire la salute, ma anche i ristori immediati per le attività colpite. Oggi ci sono migliaia di attività in ginocchio che rischiano la chiusura". Intervenendo a "Ore 14", in onda su Rai2, la parlamentare ha proseguito: "Avremmo voluto commentare un decreto Ristori pubblicato in Gazzetta ufficiale, e invece non possiamo farlo perché il testo non è ancora bollinato".(Rin)