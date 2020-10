Speciale scuola: sindaco Sala, su Dad a cento per cento non ero e non sono d'accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala continua a essere contrario alla didattica totalmente a distanza per le scuole superiori. "Io sono d'accordo con la didattica alternata in parte a distanza e in parte in presenza", ha detto a “Data Room” di Milena Gabanelli, ribadendo anche che "è cambiato il testo tra la bozza che abbiamo visto e l'ordinanza" regionale che ha portato in Lombardia alla sola didattica a distanza per le scuole superiori. "Io non ero e non sono d'accordo. Se Fontana decide però che bisogna andare al cento per cento, sono istituzionale e lo rispetto. Ma non sono d'accordo", ha concluso Sala. (Rem)