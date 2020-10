Speciale scuola: Baglio (Pd), Raggi ascolti richieste lavoratori nidi e materne di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sostegno della protesta degli operatori e insegnanti dei nidi e delle scuole materne di Roma, in piazza del Campidoglio, la consigliera del Pd in Campidoglio Valeria Baglio spiega: "Sosteniamo il personale scolastico che in piazza del Campidoglio manifesta per la tutela della salute e la qualità del servizio di nidi e scuole materne. Continuano nei nidi e materne i gravi disagi che avevamo già denunciato nel corso dell'Assemblea capitolina straordinaria - aggiunge Baglio -. La maggioranza, come sempre, sorda a ogni proposta ha bocciato tutti gli odg presentati in quella sede. I sindacati proprio a seguito delle disfunzioni che si sono evidenziate in queste settimane tornano a manifestare in Campidoglio per rappresentare la gravità della condizioni di lavoro in cui sono costrette a operare educatrici e insegnanti dei nidi e delle scuole materne. Noi come gruppo intendiamo sostenere le giuste rivendicazioni del personale scolastico su sicurezza e una migliore organizzazione del lavoro idonea a fronteggiare l'emergenza in atto. Vogliamo denunciare ancora una volta la disorganizzazione del servizio, dove continuano le sostituzioni dei docenti assenti con personale ad orari ridotti, con frequenti spostamenti di lavoratori tra diversi plessi scolastici; dove mancano la copertura dell'orario scolastico per i bambini con disabilità e i dispositivi di protezione individuale. Il servizio erogato in questo modo - conclude - mette a rischio la salute e la sicurezza di bambini, operatori e famiglie. In questa fase di emergenza non serve arroganza, ma ascolto e condivisione delle scelte per operare in maniera oculata soprattutto quando in gioco c'è la salute di tutti." (Com)