Speciale scuola: sindacati, da Roma Capitale servono meno annunci e più attenzione a problemi

- Si è tenuto il primo presidio del sistema scolastico capitolino di nidi e materne. In una nota Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Roma Capitale Rieti, Uil Fpl Roma e Lazio e Csa spiegano: "Non va tutto bene: le classi continuano a chiudere, il personale è nel caos, manca sicurezza e organizzazione adeguata dei servizi. Nella fase di picco dell'epidemia e dei contagi, le rassicurazioni ufficiali di Roma Capitale si scontrano con la realtà. Torneremo in piazza e porteremo con noi le famiglie. Sostituzioni di personale che non coprono l'intera turnazione, il sistema delle classi bolla che non funziona, lavoratori che si spostano tra le strutture e la mancata copertura dell'orario scolastico per i bambini diversamente abili, sono solo gli esempi più evidenti del caos organizzativo e della mancanza di indirizzo politico cui sono lasciate le scuole di Roma Capitale. A cui si aggiungono - prosegue la nota - le carenze sulla sicurezza, dai dpi alla formazione del personale alla definizione dei referenti Covid. L'atteggiamento irrispettoso dell'assessora alla Scuola, Veronica Mammì, all'ultimo incontro, seguito alla proclamazione dello stato di agitazione, di fronte alle tante richieste dei sindacati, messe in fila da prima che le scuole riaprissero, è specchio dell'inadeguatezza dell'amministrazione capitolina a fronteggiare l'emergenza e a sottovalutare aspetti che mettono a rischio la continuità dei servizi e la salute di bambini e lavoratori. Continueremo a protestare - conclude la nota - finché non avremo risposte, serve subito un confronto continuo e complessivo, e la presa in carico da parte della Sindaca Raggi di un servizio così delicato e centrale per la città". (Com)