Speciale scuola: Celli (Civica), solidarietà a lavoratori nidi e infanzia Roma

- Solidarietà al personale scolastico che ha manifestato in Campidoglio per la tutela della salute e la qualità del servizio è stata espressa in una nota dal capogruppo in Campidoglio della lista Civica Rtr, Svetlana Celli. Gli operatori dei nidi e delle scuole dell'infanzia "lamentano gravi disagi e disservizi -si legge nella nota-, un'organizzazione inadeguata al periodo di emergenza che stiamo vivendo e che mette a rischio la sicurezza di chi lavora, dei bambini e delle loro famiglie. Il grido d'allarme dei lavoratori e dei sindacati deve essere ascoltato in Campidoglio. L'assessore e la sindaca ascoltino i lavoratori e aprano un confronto serio per dare una risposta adeguata e che dia sicurezza al mondo della scuola 0-6". (Com)