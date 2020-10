© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corteo in corso a Varsavia per protestare contro il governo dopo la Corte costituzionale in materia di aborto. L'evento odierno si collega allo sciopero delle donne annunciato per oggi dall'associazione Ogolnopolski Strajk Kobiet (Sciopero generale polacco delle donne).(Vap)