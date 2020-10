Vaticano: pg Milano si oppone a scarcerazione Marogna, giudici si riservano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto appreso, nell'udienza odierna la Procura generale di Milano si è opposta (senza intervenire ma depositando un parere scritto) alla richiesta di revoca di misura cautelare in carcere di Marogna sostenendo l'esistenza del "pericolo della fuga" da parte della manager. Inoltre - da quanto si è saputo - non sarebbe stato chiarito con precisione dalla difesa quale sarebbe l'eventuale domicilio della 39enne nota come la "dama di Becciu", qualora la richiesta di scarcerazione fosse accolta dai giudici della quinta sezione penale della Corte d'Appello. La donna, assistita dallo studio legale Dinoia, è accusata dall'Ufficio del promotore di giustizia della Santa Sede di peculato e appropriazione indebita aggravata. (Rem)