Scuola: Snals Abruzzo, per docenti didattica a distanza da casa

- Snals Abruzzo lo dice chiaramente: i docenti non devono andare a scuola per la didattica a distanza. "Un'altra tegola - rileva lo Snals -, sulla testa di chi è in prima linea sul fronte formativo e che rischia di aggiungere disagio ad una situazione di per sé già sull'orlo del collasso. Per capirci, dopo aver chiesto agli istituti scolastici il miracolo di organizzare, con poche risorse e con indicazioni puramente teoriche, se non, addirittura, contradditorie, l'avvio del nuovo anno scolastico, all'improvviso, dopo appena un mese, è giunto loro il diktat di buttare via tutto e di votarsi, da un giorno all'altro, alla didattica a distanza senza avere nemmeno il tempo di prepararsi ad un cambiamento così radicale. Cosa più grave è che al momento ci sono interpretazioni più fantasiose e svariate sulla modalità con cui predisporre l'intervento con il supporto digitale". Sulla vicenda il segretario regionale dello Snals Carlo Frascari è perentorio. "Alcuni dirigenti scolastici – spiega - affermano che la prestazione delle lezioni in dad debba avvenire, da parte docenti, stando a scuola. Tale affermazione non trova al momento nessun supporto normativo. Anche il Contratto integrativo sulla dad, che non si sa ancora se sarà firmato, non contempla una tale modalità”.(Gru)