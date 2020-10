Turchia: Colombo (Ecfr-Ispi), crisi della lira tallone d'Achille di Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale politica economica della Turchia contraddice la sua politica estera caratterizzata al momento da un'impronta aggressiva e vari problemi con diversi paesi, in particolare quelli del Golfo. Questo è il problema al cuore della crisi della lira turca secondo Matteo Colombo, Ecfr Pan-European Junior Fellow e Ispi Associate Research Fellow. La traiettoria delle lira turca ha portato da un tasso di cambio con il dollaro di circa 1,5 nel 2010, 3 nel 2015 e oltre 8 oggi. "Negli scorsi anni, la crescita economica della Turchia si è basata in parte sull'afflusso di capitali in valuta estera attraverso investimenti e il turismo", afferma Colombo, precisando che tale approccio "richiederebbe rapporti positivi con i paesi vicini, in particolare per quei paesi - come quelli del Golfo - che hanno investitori molto legati alla politica, come i fondi sovrani". Un modello economico, quindi che le recenti tensioni tra Ankara e gli altri paesi della regione mettono invece in crisi. Secondo Colombo, il secondo fattore determinante è la penuria turca di risorse energetiche, senza la quale non è possibile compensare in termini di flusso di valuta estera l'assenza di turismo e investimenti. Conseguentemente, la cittadinanza si trova a dovere acquistare prodotti d'importazione sempre più cari. (segue) (Res)